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Uma em cada cinco gestantes não recebe cuidado mínimo de pré-natal no Brasil; Sul tem a melhor cobertura

Pesquisa aponta que o cenário atinge desproporcionalmente mulheres sem escolaridade, indígenas, adolescentes e moradoras da Região Norte

Fernanda Polo

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