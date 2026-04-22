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"Surto está contido", diz direção sobre superbactéria em UTI neonatal de hospital de Porto Alegre

Um bebê morreu após ser contaminado; outros três testaram positivos e estão em isolamento. A unidade segue fechada 

Lisielle Zanchettin

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