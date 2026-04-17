Saúde

Após 20 dias
Notícia

RS tem apenas 10% das crianças vacinadas contra a gripe

Cobertura vacinal em todos os grupos prioritários está em 21% no Estado. Campanha segue para público alvo até 30 de maio

Gabriela Plentz

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