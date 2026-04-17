RS tem apenas 10% das crianças vacinadas contra a gripe

As doses estão disponíveis nas unidades de saúde em todos os municípios gaúchos. Porthus Junior / Agencia RBS

Após 20 dias do início da campanha de vacinação contra a gripe, 662 mil doses foram aplicadas nos grupos prioritários no Rio Grande do Sul. A cobertura vacinal está em 21% entre crianças, gestantes, idosos e demais públicos-alvo. Quando consideradas somente as crianças, entretanto, o índice cai para 10%. Das 660 mil que possuem a partir de seis meses e são menores de seis anos, apenas 66 mil foram vacinadas.

A baixa adesão também preocupa em Porto Alegre, onde 13% das crianças estão imunizadas. O número é considerado baixo pelas autoridades, uma vez que o público infantil representa um dos mais vulneráveis a complicações por doenças respiratórias.

Além das crianças, em todo o Estado, 20% das gestantes foram até os postos. O grupo prioritário com maior adesão é o de idosos, mas ainda com apenas 24% de cobertura vacinal contra a gripe.

As doses estão disponíveis nas unidades de saúde em todos os municípios gaúchos. A imunização dos grupos prioritários segue até o dia 30 de maio com meta de alcançar 90% de cobertura vacinal.