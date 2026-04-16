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RS deve receber 130 mil doses de vacina contra covid-19

Envio do Ministério da Saúde ocorre entre sexta e segunda-feira no Estado; em Porto Alegre, há falta de imunizantes

Gabriela Plentz

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