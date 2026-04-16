RS deve receber 130 mil doses de vacina contra covid-19

Entre janeiro e março, o Rio Grande do Sul recebeu cerca de 217 mil doses. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul deve receber, nesta sexta-feira (17), 130 mil doses de vacina contra a covid-19. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), apenas Porto Alegre registra falta de imunizantes nos postos.

O repasse para a Capital dependerá do horário de chegada do novo lote e poderá ser feito ainda no mesmo dia ou apenas na segunda-feira (20). O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) ainda não definiu quantas doses serão destinadas ao município.

As remessas têm sido distribuídas mensalmente pelo governo federal aos estados. Conforme o Ministério da Saúde, seis milhões de doses foram entregues, e os estoques estão garantidos em todo o país.