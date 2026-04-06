Quanta atividade física é necessária para melhorar a saúde e viver mais? Um pouco já ajuda, aponta estudo

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Mesmo em pequenas doses, movimentar-se traz benefícios à saúde e à longevidade. André Ávila / Agencia RBS

Mesmo pouca atividade física já pode fazer diferença na saúde e até reduzir o risco de morte. Hábitos simples protegem o coração, o cérebro e o organismo como um todo. Pequenas mudanças na rotina, como caminhar alguns minutos por dia, já ajudam a prevenir doenças e a melhorar o bem-estar.

As evidências estão descritas em um boletim do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil), divulgado nesta segunda-feira (6) em alusão ao Dia Mundial da Atividade Física. Baseado em mais de cem artigos científicos, o informativo mostra o impacto do movimento na longevidade e na rotina.

Um dos maiores estudos longitudinais sobre saúde do adulto na América Latina, o ELSA-Brasil acompanha cerca de 15 mil pessoas — servidores públicos da UFRGS, USP, UFBA, UFMG, UERJ e UFES — em seis Estados há mais de 15 anos.

Entre seus principais objetivos estão entender como os hábitos de vida influenciam a saúde e investigar determinantes de diabetes, doenças cardiovasculares, saúde mental e envelhecimento.

O que conta como atividade física?

O estudo já consolidou descobertas sobre como o movimento e até mesmo o local de moradia afetam a expectativa de vida e a prevenção de doenças.

— De forma geral, as pesquisas reforçam que o volume mínimo necessário para obter benefícios com a atividade física é, de fato, baixo — afirma Natan Feter, pesquisador colaborador do ELSA-Brasil e no Departamento de Ciências Biológicas na University of Southern California (USC), nos Estados Unidos. — Nossos achados também destacam o efeito deletério do comportamento sedentário e a importância de um estilo de vida mais ativo como um todo.

Mas o que vale como atividade física? ​​Qualquer movimento que aumente a percepção de esforço em relação a estar parado ou andando usualmente, como caminhar, subir escadas, dançar, pedalar, cuidar do jardim e fazer exercícios em casa.

Menor risco de mortalidade

Pessoas que praticam atividade física podem apresentar menor risco de declínio cognitivo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em média, substituir apenas 10 minutos diários de comportamento sedentário (ficar sentado ou deitado) por alguma atividade física moderada ou vigorosa foi associado a um risco de mortalidade 10% menor em cinco anos — ou seja, a cada 10 mortes entre pessoas totalmente sedentárias, uma vida é salva no grupo que se movimenta.

Acumular aproximadamente 7 mil passos por dia se provou uma meta de grande impacto, reduzindo pela metade a mortalidade em cinco anos.

Atingir as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 150 minutos de atividade moderada a vigorosa por semana foi associado a um risco 25% menor de mortalidade em cinco anos.

Hábito faz diferença

Pessoas que praticam atividade física podem apresentar:

Menor chance de desenvolver diabetes e hipertensão

de desenvolver Melhor funcionamento de domínios centrais da cognição , como memória, linguagem e atenção, além de menor risco de declínio cognitivo

, como memória, linguagem e atenção, além de Menor chance de dores de cabeça frequentes

Além disso, manter um estilo de vida ativo está ligado a menor rigidez das artérias (um sinal de proteção ao coração). Portanto, não é só começar: manter o hábito é que faz a diferença na saúde.

Para quem convive com diabetes tipo 2, hipertensão ou dores musculares, o exercício regular ajuda a manter a doença controlada, protege o coração de complicações graves e garante maior força e autonomia para as atividades rotineiras.

Resultados do ELSA-Brasil e de outros estudos sugerem que mesmo volumes menores de atividade física (abaixo das recomendações) já se associam a benefícios — acumular de 60 minutos a 75 minutos ou mais por semana de atividade física no lazer mostrou relação favorável com indicadores de saúde.

A importância do ambiente

Morar perto de praças e parques é um incentivo à prática de atividade física. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O ambiente também tem forte peso: moradores que vivem próximos a áreas verdes, como praças e parques, praticavam mais exercícios e apresentavam menos casos de obesidade.

Aqueles que relataram ter uma vizinhança com boa estrutura para atividade física (sombra, baixo tráfego, presença de pessoas se exercitando e facilidade para caminhar) apresentaram 69% mais chance de praticar atividade física no lazer por, pelo menos, 150 minutos por semana.

Na aposentadoria, manter-se ativo é um desafio: homens aposentados registraram uma inatividade física 65% maior do que aqueles que ainda trabalham; entre as mulheres, a inatividade foi de 55%.

Planejando políticas públicas

Os resultados do ELSA-Brasil reforçam a importância de promover políticas públicas voltadas à prática de atividades físicas, segundo os pesquisadores.

Além disso, o estudo possibilita entender não apenas associações, mas trajetórias de saúde e doença — o que é essencial para subsidiar estratégias de prevenção mais eficazes e adaptadas à realidade brasileira, como enfatiza Feter, do ELSA-Brasil e da USC:

— Nas últimas décadas, avançamos muito no entendimento do papel da atividade física na saúde. No entanto, ainda existem lacunas importantes, especialmente em países de renda média como o Brasil.

Nesse contexto, segundo o pesquisador, os monitoramentos realizados pelo ELSA-Brasil são fundamentais: