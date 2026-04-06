Saúde

Cada movimento conta
Notícia

Quanta atividade física é necessária para melhorar a saúde e viver mais? Um pouco já ajuda, aponta estudo

Caminhar, subir escadas e cuidar do jardim estão entre os hábitos que trazem benefícios; morar perto de parques e praças pode fazer diferença

Fernanda Polo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS