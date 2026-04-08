Ao menos um posto de Porto Alegre ficou sem doses na manhã desta quarta. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Uma remessa de 135,9 mil novas doses das vacinas da gripe será entregue ainda nesta quarta-feira (8) para Porto Alegre pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Nesta manhã, a Clínica da Família IAPI ficou, temporariamente, sem estoque do imunizante.

Conforme a prefeitura, a unidade tem registrado alta procura, com média de cerca de 800 atendimentos diários para vacinação. Mesmo com o remanejamento de doses de outras unidades, houve esgotamento durante a manhã. Pouco antes das 13h, a prefeitura informou que o atendimento foi normalizado.

No restante da rede, a imunização contra a gripe segue normalmente. As novas doses também serão destinadas ao Dia D de vacinação, no sábado (11), em todas as unidades de saúde da Capital.

Até o momento, o Rio Grande do Sul recebeu 1,784 milhão de doses para a vacinação contra a gripe. Já foram encaminhadas 100% das doses necessárias para a imunização da população indígena, do sistema prisional (trabalhadores e pessoas privadas de liberdade) e 33% das doses necessárias para atendimento da população geral prevista nos demais grupos elencados.

Quem pode se vacinar contra a gripe em Porto Alegre

O público-alvo é constituído por:

pessoas com 60 anos ou mais

crianças com mais de seis meses e menos de 6 anos de idade

gestantes

puérperas (até 45 dias após o parto)

povos indígenas e quilombolas

trabalhadores da saúde e da educação

pessoas com comorbidades

pessoas com deficiência

pessoas em situação de rua

agentes das forças de segurança

caminhoneiros

trabalhadores do transporte coletivo

portuários

trabalhadores dos Correios

A meta é vacinar 90% das crianças, idosos e gestantes. A vacina aplicada pelo SUS é trivalente, protegendo contra Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B.

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