Uma remessa de 135,9 mil novas doses das vacinas da gripe será entregue ainda nesta quarta-feira (8) para Porto Alegre pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Nesta manhã, a Clínica da Família IAPI ficou, temporariamente, sem estoque do imunizante.
Conforme a prefeitura, a unidade tem registrado alta procura, com média de cerca de 800 atendimentos diários para vacinação. Mesmo com o remanejamento de doses de outras unidades, houve esgotamento durante a manhã. Pouco antes das 13h, a prefeitura informou que o atendimento foi normalizado.
No restante da rede, a imunização contra a gripe segue normalmente. As novas doses também serão destinadas ao Dia D de vacinação, no sábado (11), em todas as unidades de saúde da Capital.
Até o momento, o Rio Grande do Sul recebeu 1,784 milhão de doses para a vacinação contra a gripe. Já foram encaminhadas 100% das doses necessárias para a imunização da população indígena, do sistema prisional (trabalhadores e pessoas privadas de liberdade) e 33% das doses necessárias para atendimento da população geral prevista nos demais grupos elencados.
Quem pode se vacinar contra a gripe em Porto Alegre
O público-alvo é constituído por:
- pessoas com 60 anos ou mais
- crianças com mais de seis meses e menos de 6 anos de idade
- gestantes
- puérperas (até 45 dias após o parto)
- povos indígenas e quilombolas
- trabalhadores da saúde e da educação
- pessoas com comorbidades
- pessoas com deficiência
- pessoas em situação de rua
- agentes das forças de segurança
- caminhoneiros
- trabalhadores do transporte coletivo
- portuários
- trabalhadores dos Correios
A meta é vacinar 90% das crianças, idosos e gestantes. A vacina aplicada pelo SUS é trivalente, protegendo contra Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B.
Covid-19
Em relação à vacina contra a covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde afirma que há unidades momentaneamente desabastecidas, mas não especifica quais são. A estimativa é de que uma nova remessa seja encaminhada ao Estado no dia 20, possibilitando a regularização da oferta.