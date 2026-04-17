Porto Alegre retoma vacinação contra a covid-19; veja onde se vacinar

Estado recebeu nesta sexta-feira 130 mil doses da vacina. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Um novo lote com 18.960 mil doses de vacinas contra a covid-19 chegou em Porto Alegre nesta sexta-feira (17). Com isso, a Capital irá retomar a imunização para os públicos prioritários da campanha.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vacinação será retomada de forma gradual em cinco unidades de saúde. São elas:

Clínica da Família Moab Caldas

Clínica da Família IAPI

Centro de Saúde Santa Marta

Centro de Saúde Modelo

Unidade de Saúde Tristeza

Os demais postos irão receber os imunizantes na segunda-feira (20). A disponibilidade pode ser consultada neste link.

Do total de doses, 15.360 serão destinadas a pessoas com 12 anos ou mais, que fazem parte do grupo elegível para aplicação. Outras 3,6 mil serão aplicadas em crianças de seis meses a menores de cinco anos.