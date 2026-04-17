Porto Alegre retoma vacinação contra a covid-19; veja onde se vacinar

Um novo lote com 18.960 mil doses de vacinas contra a covid-19 chegou em Porto Alegre nesta sexta-feira (17). Com isso, a Capital irá retomar a imunização para os públicos prioritários da campanha.
Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vacinação será retomada de forma gradual em cinco unidades de saúde. São elas:
- Clínica da Família Moab Caldas
- Clínica da Família IAPI
- Centro de Saúde Santa Marta
- Centro de Saúde Modelo
- Unidade de Saúde Tristeza
Os demais postos irão receber os imunizantes na segunda-feira (20). A disponibilidade pode ser consultada neste link.
Do total de doses, 15.360 serão destinadas a pessoas com 12 anos ou mais, que fazem parte do grupo elegível para aplicação. Outras 3,6 mil serão aplicadas em crianças de seis meses a menores de cinco anos.
O Rio Grande do Sul recebeu nesta sexta-feira 130 mil doses da vacina. A expectativa é de que o insumo seja enviado às coordenadorias de saúde ao longo da próxima semana.