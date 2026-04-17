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Porto Alegre retoma vacinação contra a covid-19; veja onde se vacinar

Aplicação será retomada de forma gradual em cinco unidades de saúde. Os demais postos irão receber insumos na segunda-feira 

Lisielle Zanchettin

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