Porto Alegre recebe cerca de 6 mil doses de vacina contra a gripe

Doses de vacina contra a gripe estarão disponíveis em 16 postos de Porto Alegre. Camila Hermes / Agencia RBS

Aproximadamente 6 mil doses da vacina contra a gripe, distribuídas pelo Estado a partir de remessa do Ministério da Saúde, chegaram a Porto Alegre nesta quinta-feira (30).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as doses já estão sendo distribuídas para 16 unidades de referência (veja lista abaixo), destinadas a grupos prioritários, como pessoas com mais de 60 anos, crianças com menos de seis anos e gestantes.

Ainda conforme a pasta, não haverá vacinação nas unidades de Porto Alegre nesta sexta-feira (1º) nem no sábado (2). O serviço será retomado na segunda-feira (4).

Unidades de referência com vacinação da gripe em Porto Alegre

CF Moab Caldas

CF Modelo

CF Tristeza

CF Santa Marta

CF IAPI

CF Álvaro Difini

CF Campo da Tuca

US São Carlos

CF Belém Novo

US Navegantes

US Chácara da Fumaça

CF Morro Santana

US Ramos

CF Primeiro de Maio

US Santa Cecília

CF José Mauro Ceratti Lopes

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A situação em outras cidades

Nessa remessa emergencial de 51 mil doses que chegou ao Rio Grande do Sul, outros oito municípios foram contemplados com quantidades expressivas de imunizantes.

Canoas e Gravataí, na Região Metropolitana, e Novo Hamburgo e São Leopoldo, no Vale do Sinos, foram abastecidos com pelo menos mil doses cada. O mesmo ocorreu com Pelotas, na Região Sul; Santa Maria, na Região Central; e Passo Fundo, no Norte.

Caxias do Sul, na Serra, foi a cidade que recebeu mais doses depois de Porto Alegre, com cerca de 2 mil.

Nos demais municípios gaúchos, a distribuição é feita pelas coordenadorias regionais, que avaliam a demanda e a necessidade de cada local.