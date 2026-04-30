Porto Alegre recebe cerca de 6 mil doses de vacina contra a gripe

Aproximadamente 6 mil doses da vacina contra a gripe, distribuídas pelo Estado a partir de remessa do Ministério da Saúde, chegaram a Porto Alegre nesta quinta-feira (30).
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as doses já estão sendo distribuídas para 16 unidades de referência (veja lista abaixo), destinadas a grupos prioritários, como pessoas com mais de 60 anos, crianças com menos de seis anos e gestantes.
Ainda conforme a pasta, não haverá vacinação nas unidades de Porto Alegre nesta sexta-feira (1º) nem no sábado (2). O serviço será retomado na segunda-feira (4).
Unidades de referência com vacinação da gripe em Porto Alegre
- CF Moab Caldas
- CF Modelo
- CF Tristeza
- CF Santa Marta
- CF IAPI
- CF Álvaro Difini
- CF Campo da Tuca
- US São Carlos
- CF Belém Novo
- US Navegantes
- US Chácara da Fumaça
- CF Morro Santana
- US Ramos
- CF Primeiro de Maio
- US Santa Cecília
- CF José Mauro Ceratti Lopes
A situação em outras cidades
Nessa remessa emergencial de 51 mil doses que chegou ao Rio Grande do Sul, outros oito municípios foram contemplados com quantidades expressivas de imunizantes.
Canoas e Gravataí, na Região Metropolitana, e Novo Hamburgo e São Leopoldo, no Vale do Sinos, foram abastecidos com pelo menos mil doses cada. O mesmo ocorreu com Pelotas, na Região Sul; Santa Maria, na Região Central; e Passo Fundo, no Norte.
Caxias do Sul, na Serra, foi a cidade que recebeu mais doses depois de Porto Alegre, com cerca de 2 mil.
Nos demais municípios gaúchos, a distribuição é feita pelas coordenadorias regionais, que avaliam a demanda e a necessidade de cada local.
A Secretaria Estadual da Saúde confirmou que a entrega de mais 404 mil vacinas contra a influenza está agendada para a próxima quinta-feira (7).