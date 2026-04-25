Porto Alegre decide adiar fechamento de emergências psiquiátricas

Emergências psiquiátricas do IAPI e da Vila Cruzeiro (foto) permanecerão abertas até abril de 2027. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

O fechamento das emergências em Saúde Mental IAPI e do Pronto Atendimento da Cruzeiro do Sul (PACS), foi adiado. A decisão foi anunciada pela prefeitura de Porto Alegre na noite desta sexta-feira (24).

As duas unidades são referência para a população no atendimento em saúde mental na Capital. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a medida tem validade de um ano.

Os contratos de trabalhos, que encerrariam no dia 30 de abril de 2026 foram renovados até o mesmo período de 2027. A SMS afirma que a medida ocorre após análise da rede de saúde e contribuições do grupo de trabalho sobre o tema.

A proposta da prefeitura de Porto Alegre, apresentada em 2025, previa o fechamento das duas emergências e a abertura de mais unidades dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Na época, o município afirmou que se tratava da adequação à lei federal que substitui gradualmente hospitais psiquiátricos, focando na abordagem que valoriza o cuidado contínuo e comunitário. Questões financeiras sobre custeio dos serviços também foram citadas.

A decisão, no entanto, não foi bem aceita pelas entidades da área. Um grupo de trabalho foi criado envolvendo diversos representantes para tratar da situação.

Em nota, a SMS afirmou que "as readequações serão avaliadas após a consolidação dos novos serviços territoriais". Segundo o órgão, a falta de recursos impede novos investimentos ( Leia a nota na íntegra ).

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) classificou a decisão como uma “vitória”. Conforme o Simers, além dos profissionais que atuam nas unidades, a determinação beneficia a população.

Veja a nota da Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre decidiu postergar mudanças nos Plantões de Emergência em Saúde Mental (PESM), incluindo as unidades Cruzeiro do Sul e IAPI. A decisão considera a análise da rede e as contribuições do Grupo de Trabalho criado em 2025.

As readequações serão avaliadas após a consolidação dos novos serviços territoriais. No cenário atual, o contingenciamento de recursos impede novos investimentos, embora as propostas sejam mais resolutivas e alinhadas às evidências.

A rede de saúde mental segue em expansão, com abertura recente de dois CAPS e fortalecimento das equipes de matriciamento na Atenção Primária, ampliando o acesso e qualificando o cuidado.

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