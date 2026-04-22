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Porto Alegre começa a usar prontuário médico unificado que promete agilizar atendimentos pelo SUS

Ferramenta reúne informações de cinco sistemas, incluindo histórico clínico, registros de consultas, vacinas, internações e retirada de medicamentos

Lisielle Zanchettin

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