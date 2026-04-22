Porto Alegre começa a usar prontuário médico unificado que promete agilizar atendimentos pelo SUS

Até o momento, os profissionais estão com acesso apenas ao piloto do prontuário. Cristine Rochol / PMPA / Divulgação

O sistema de saúde de Porto Alegre passou a contar com uma nova ferramenta digital que promete integrar informações, qualificando o atendimento da população pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa foi divulgada nesta semana pela Secretaria de Saúde da Capital (SMS).

A ferramenta é chamada de "Prontuário do Cidadão". O sistema funciona como Registro Eletrônico de Saúde (RES) oficial do município e foi desenvolvido pela Procempa.

Na prática, o novo sistema reúne informações sobre histórico clínico do paciente, registro de consultas na atenção primária e com especialistas, vacinação, retiradas de medicamentos, procedimentos, cirurgias e internações. Os dados são organizados em uma linha do tempo que reflete a jornada do paciente.

Inicialmente, o acesso está disponível apenas para profissionais que atuam nos sistemas Gerenciamento de Internações Hospitalares (Gerint), Gerenciamento de Consultas (Gercon), Gerenciamento de Procedimentos Ambulatoriais (Gerpac), Dispensação de Medicamentos (Dis) e Notificações de Agravos em Saúde (Sentinela).

Conforme a prefeitura da Capital, o sistema proporciona mais segurança e agilidade nos atendimentos. Para o secretário de Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, a implantação representa um salto na gestão das informações em saúde e estrutura um modelo mais integrado e resolutivo.

"Todas informações em um só sistema"

Até o momento, os profissionais estão com acesso apenas ao piloto do prontuário. O médico da família e comunidade André Luiz da Silva, que também é conselheiro do Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), afirma que o sistema é promissor e tende a ser um facilitador para profissionais e pacientes. Contudo, é necessário ter o conhecimento sobre a segurança dos dados:

— É uma ideia muito boa, algo que todo profissional deseja. Todas informações em um só sistema, facilitando o acompanhamento do paciente e do itinerário terapêutico. Ainda existe receio sobre a segurança dos dados de pacientes, e se todas as informações dos demais sistemas estarão no prontuário digital.

O município informou que existe a expectativa de divulgar o acesso para a população com login autenticado pela plataforma Gov.br. Ainda conforme o médico conselheiro, a ferramenta também será útil para a população:

— Evitará que a população precise estar com diversos papéis, encaminhamentos e solicitações. Quando o acesso for liberado para os pacientes, a expectativa é de que as informações estejam claras.