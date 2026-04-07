O que realmente importa no treino de força? Nova diretriz esclarece e derruba mitos

Quase duas décadas depois do último posicionamento, o American College of Sports Medicine (ACSM), uma das mais importantes entidades científicas na área de ciências do exercício, publicou uma atualização sobre prescrição de treinamento de força e organizou um dos temas mais debatidos do universo fitness.
A nova diretriz reúne evidências de 137 revisões sistemáticas, com mais de 30 mil participantes, e organiza um panorama do que a ciência demonstra com maior consistência, identificando quais variáveis realmente influenciam os ganhos de força e de massa muscular.
O documento não apresenta uma ruptura com o que já se conhecia, mas consolida um volume expressivo de pesquisas produzidas desde 2009.
A principal conclusão aponta para um caminho mais pragmático: o treinamento de força é eficaz, melhora diferentes aspectos da saúde e pode ser realizado de diversas formas, sem que exista um único modelo superior.
Benefícios vão além do ganho de força
A síntese da literatura confirma que o treinamento de força traz ganhos relevantes em múltiplos aspectos da função física. Entre eles:
- aumento da força muscular
- ganho de massa muscular
- melhora da potência e da resistência muscular
- maior velocidade de contração
- melhora do equilíbrio e da mobilidade
Esses ganhos se refletem no dia a dia, com mais facilidade para caminhar, levantar da cadeira e manter a estabilidade corporal. Há ainda associação com redução do risco de doenças crônicas e melhora da qualidade de vida.
Um ponto destacado pelo documento é que qualquer forma de treino de força já representa um avanço importante em relação ao sedentarismo.
O que influencia os ganhos de força
Ao analisar as variáveis clássicas do treino de força, o ACSM identifica poucos fatores com efeito consistente sobre o aumento de força.
Entre os principais está o uso de cargas mais elevadas, em geral acima de 80% da chamada "repetição máxima" (1RM), que é o maior peso que a pessoa consegue levantar uma única vez em determinado exercício.
Também aparecem como relevantes a realização de pelo menos duas sessões semanais, o uso de múltiplas séries por exercício e a execução dos movimentos com amplitude completa, o que favorece um maior recrutamento muscular.
Outro ponto destacado é a organização do treino. Exercícios mais exigentes, que demandam mais força e coordenação, tendem a gerar melhores resultados quando realizados no início da sessão, antes do acúmulo de fadiga.
Ainda assim, o documento indica que diferentes combinações dessas variáveis podem produzir resultados semelhantes quando o volume total de treino é equivalente, o que reforça que não há uma única forma ideal de estruturar o treino.
Hipertrofia depende do volume
Para o aumento de massa muscular, a evidência é mais consistente. O volume total de treino, medido pelo número de séries realizadas para cada grupo muscular ao longo da semana, aparece como o fator mais associado à hipertrofia.
Na prática, isso significa que quanto maior a quantidade de estímulo acumulado, maior tende a ser o crescimento muscular.
Por exemplo, um treino que soma mais séries semanais para pernas ou braços tende a gerar mais resultado do que outro com volume menor, independentemente de como esse volume é distribuído.
Em contrapartida, outras variáveis mostram impacto limitado quando esse volume total é mantido, como:
- carga utilizada
- frequência semanal
- ordem dos exercícios
- execução até a falha
Isso indica que é possível chegar a resultados semelhantes com estratégias diferentes. Um treino com cargas mais leves e mais repetições pode ter efeito parecido com outro mais pesado, desde que o volume total de trabalho seja equivalente.
Esse conjunto de achados ajuda a explicar por que protocolos bastante distintos podem levar a ganhos semelhantes ao longo do tempo.
Treinar "até a falha" tem impacto menor
Um dos pontos mais relevantes da atualização é mostrar que alguns fatores, frequentemente tratados como decisivos, têm impacto menor do que se costuma imaginar.
Entre os que não apresentam efeito consistente nos principais resultados estão:
- treino até a falha muscular
- tipo de equipamento, como máquinas ou pesos livres
- tempo de descanso entre séries
- velocidade de execução dos movimentos
- estrutura das séries
Isso não significa que sejam irrelevantes em todos os contextos, mas indica que seu papel tende a ser secundário em comparação com volume e intensidade.
Diferentes formas de treinar são eficazes
A diretriz também reforça que diferentes formatos de treino de força podem trazer benefícios relevantes. Isso inclui:
- musculação tradicional
- treinos em circuito
- exercícios com elásticos
- treinos realizados em casa
Na prática, isso amplia as possibilidades para quem treina e reduz a necessidade de seguir modelos específicos, muitas vezes apresentados como superiores sem respaldo consistente.
Potência e função física
Quando o objetivo é desenvolver potência muscular, ou seja, a capacidade de produzir força de forma rápida, os melhores resultados aparecem com cargas moderadas combinadas a movimentos feitos com mais velocidade.
Esse tipo de treino não está ligado apenas ao desempenho esportivo. Ele também contribui para funções importantes no dia a dia, como reagir a um desequilíbrio ou subir escadas com mais agilidade, especialmente em pessoas mais velhas.
Segurança e adesão ganham destaque
O documento também reforça que o treinamento de força é seguro, com baixo risco de eventos adversos graves e perfil semelhante ao de outras formas de exercício.
Mais do que estabelecer regras rígidas, a atualização chama atenção para um ponto central: a continuidade.
A recomendação é adaptar o treino às características e preferências de cada pessoa, o que aumenta as chances de manter a prática ao longo do tempo.
Menos rigidez, mais consistência
Ao reunir um grande volume de estudos, o American College of Sports Medicine aponta para uma mudança de perspectiva.
O treino de força se mostra mais flexível do que muitas vezes se imagina, com diferentes estratégias capazes de gerar resultados semelhantes.
Com isso, a discussão deixa de girar em torno do método ideal e passa a enfatizar a regularidade.
Segundo o estudo, mais do que encontrar o treino perfeito, o que realmente faz diferença é conseguir manter a prática de forma consistente.