O que realmente importa no treino de força? Nova diretriz esclarece e derruba mitos

Síntese da literatura confirma que o treinamento de força traz ganhos relevantes em múltiplos aspectos da função física. Reprodução / adobe.stock.com

Quase duas décadas depois do último posicionamento, o American College of Sports Medicine (ACSM), uma das mais importantes entidades científicas na área de ciências do exercício, publicou uma atualização sobre prescrição de treinamento de força e organizou um dos temas mais debatidos do universo fitness.

A nova diretriz reúne evidências de 137 revisões sistemáticas, com mais de 30 mil participantes, e organiza um panorama do que a ciência demonstra com maior consistência, identificando quais variáveis realmente influenciam os ganhos de força e de massa muscular.

O documento não apresenta uma ruptura com o que já se conhecia, mas consolida um volume expressivo de pesquisas produzidas desde 2009.

A principal conclusão aponta para um caminho mais pragmático: o treinamento de força é eficaz, melhora diferentes aspectos da saúde e pode ser realizado de diversas formas, sem que exista um único modelo superior.

Benefícios vão além do ganho de força

A síntese da literatura confirma que o treinamento de força traz ganhos relevantes em múltiplos aspectos da função física. Entre eles:

aumento da força muscular

ganho de massa muscular

melhora da potência e da resistência muscular

maior velocidade de contração

melhora do equilíbrio e da mobilidade

Esses ganhos se refletem no dia a dia, com mais facilidade para caminhar, levantar da cadeira e manter a estabilidade corporal. Há ainda associação com redução do risco de doenças crônicas e melhora da qualidade de vida.

Um ponto destacado pelo documento é que qualquer forma de treino de força já representa um avanço importante em relação ao sedentarismo.

O que influencia os ganhos de força

Ao analisar as variáveis clássicas do treino de força, o ACSM identifica poucos fatores com efeito consistente sobre o aumento de força.

Entre os principais está o uso de cargas mais elevadas, em geral acima de 80% da chamada "repetição máxima" (1RM), que é o maior peso que a pessoa consegue levantar uma única vez em determinado exercício.

Também aparecem como relevantes a realização de pelo menos duas sessões semanais, o uso de múltiplas séries por exercício e a execução dos movimentos com amplitude completa, o que favorece um maior recrutamento muscular.

Outro ponto destacado é a organização do treino. Exercícios mais exigentes, que demandam mais força e coordenação, tendem a gerar melhores resultados quando realizados no início da sessão, antes do acúmulo de fadiga.

Ainda assim, o documento indica que diferentes combinações dessas variáveis podem produzir resultados semelhantes quando o volume total de treino é equivalente, o que reforça que não há uma única forma ideal de estruturar o treino.

Hipertrofia depende do volume

Para o aumento de massa muscular, a evidência é mais consistente. O volume total de treino, medido pelo número de séries realizadas para cada grupo muscular ao longo da semana, aparece como o fator mais associado à hipertrofia.

Na prática, isso significa que quanto maior a quantidade de estímulo acumulado, maior tende a ser o crescimento muscular.

Por exemplo, um treino que soma mais séries semanais para pernas ou braços tende a gerar mais resultado do que outro com volume menor, independentemente de como esse volume é distribuído.

Em contrapartida, outras variáveis mostram impacto limitado quando esse volume total é mantido, como:

carga utilizada

frequência semanal

ordem dos exercícios

execução até a falha

Isso indica que é possível chegar a resultados semelhantes com estratégias diferentes. Um treino com cargas mais leves e mais repetições pode ter efeito parecido com outro mais pesado, desde que o volume total de trabalho seja equivalente.

Esse conjunto de achados ajuda a explicar por que protocolos bastante distintos podem levar a ganhos semelhantes ao longo do tempo.

Treinar "até a falha" tem impacto menor

Um dos pontos mais relevantes da atualização é mostrar que alguns fatores, frequentemente tratados como decisivos, têm impacto menor do que se costuma imaginar.

Entre os que não apresentam efeito consistente nos principais resultados estão:

treino até a falha muscular

tipo de equipamento, como máquinas ou pesos livres

tempo de descanso entre séries

velocidade de execução dos movimentos

estrutura das séries

Isso não significa que sejam irrelevantes em todos os contextos, mas indica que seu papel tende a ser secundário em comparação com volume e intensidade.

Diferentes formas de treinar são eficazes

Nova diretriz amplia as possibilidades para quem treina e reduz a necessidade de seguir modelos específicos. Reprodução / adobe.stock.com

A diretriz também reforça que diferentes formatos de treino de força podem trazer benefícios relevantes. Isso inclui:

musculação tradicional

treinos em circuito

exercícios com elásticos

treinos realizados em casa

Na prática, isso amplia as possibilidades para quem treina e reduz a necessidade de seguir modelos específicos, muitas vezes apresentados como superiores sem respaldo consistente.

Potência e função física

Quando o objetivo é desenvolver potência muscular, ou seja, a capacidade de produzir força de forma rápida, os melhores resultados aparecem com cargas moderadas combinadas a movimentos feitos com mais velocidade.

Esse tipo de treino não está ligado apenas ao desempenho esportivo. Ele também contribui para funções importantes no dia a dia, como reagir a um desequilíbrio ou subir escadas com mais agilidade, especialmente em pessoas mais velhas.

Segurança e adesão ganham destaque

O documento também reforça que o treinamento de força é seguro, com baixo risco de eventos adversos graves e perfil semelhante ao de outras formas de exercício.

Mais do que estabelecer regras rígidas, a atualização chama atenção para um ponto central: a continuidade.

A recomendação é adaptar o treino às características e preferências de cada pessoa, o que aumenta as chances de manter a prática ao longo do tempo.

Menos rigidez, mais consistência

Ao reunir um grande volume de estudos, o American College of Sports Medicine aponta para uma mudança de perspectiva.

O treino de força se mostra mais flexível do que muitas vezes se imagina, com diferentes estratégias capazes de gerar resultados semelhantes.

Com isso, a discussão deixa de girar em torno do método ideal e passa a enfatizar a regularidade.