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O que é Saúde Única? Especialistas explicam como essa noção pode trazer mais qualidade de vida

Criado no início dos anos 2000, o conceito vê o bem-estar de humanos, animais e meio ambiente como uma coisa só

Breno Bauer*

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