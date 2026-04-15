Saúde

Doença respiratória
Notícia

O que é o VSR: vírus avança no RS, pressiona UTIs e aumenta mortes entre idosos

Agente é a principal causa de bronquiolite em crianças pequenas e pode agravar quadros respiratórios em pessoas acima de 60 anos

Leonardo Martins

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