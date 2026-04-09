Saúde

"Cada vez pior"
Notícia

O que é o maruim? Surto do inseto que transmite doença sem vacina preocupa moradores em cidade de SC

Espécie minúscula, conhecida por atravessar telas comuns, é vetor do vírus Oropouche, associado a febre com sintomas semelhantes aos da dengue

Leonardo Martins

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