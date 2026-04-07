O que diz a lei que dá até três dias de folga para a realização de exames? Entenda

Lei que altera a CLT foi publicada nesta segunda-feira (6) no Diário Oficial da União. XM4THX / stock.adobe.com

A nova lei 15.377/2026, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada nesta segunda-feira (6) no Diário Oficial da União, altera a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e determina que as empresas deem folga para a realização de exames e divulguem informações sobre campanhas de vacinação, sobre o papilomavírus humano (HPV) e sobre os cânceres de mama, de colo do útero e de próstata.

Entenda o que está previsto na nova lei:

Três dias para fazer exames

O empregado terá o direito de se ausentar do trabalho por até três dias, a cada 12 meses, para realizar exames preventivos contra o HPV e os cânceres de mama, de colo do útero e de próstata, sem desconto no salário. A empresa deverá informá-lo sobre essa possibilidade.

Exames de HPV

A CLT já permitia essa ausência para a realização de exames preventivos de câncer, desde que devidamente comprovada. O texto estende o uso também para exames preventivos de HPV.

Informações aos empregados