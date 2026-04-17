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Novas doses de vacina contra covid-19 serão distribuídas no RS após o feriado de Tiradentes; saiba onde está em falta

Levantamento da Rádio Gaúcha aponta desabastecimento em Porto Alegre e em cidades da Região Metropolitana e do Litoral Norte

Isabela Daudt

Estagiária*

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