Novas doses de vacina contra covid-19 serão distribuídas no RS após o feriado de Tiradentes; saiba onde está em falta

Municípios do RS estão sem vacina para covid-19. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A chegada de 130 mil doses de vacina contra covid-19 está confirmada para a tarde desta sexta-feira (17), conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES). No entanto, por conta dos processos de descarregamento, checagem e armazenamento, a distribuição aos municípios está prevista para ocorrer a partir da quarta-feira (22), depois do feriado de Tiradentes.

Além de Porto Alegre, que enfrenta desabastecimento desde o último final de semana, levantamento da Rádio Gaúcha realizado na manhã desta sexta-feira confirmou falta de imunizantes contra a doença em pelo menos três cidades da Região Metropolitana (Alvorada, Canoas, Eldorado do Sul e Esteio), uma no Vale do Sinos (Novo Hamburgo) e uma no Litoral Norte (Torres).

A Secretaria Estadual da Saúde afirma que o Ministério da Saúde envia as vacinas da covid-19 mensalmente, em uma escala de acordo com a demanda, estratégia que busca evitar o descarte de lotes vencidos por eventual falta de procura.

Doses disponíveis

Das cidades consultadas pela reportagem, duas confirmaram ter doses disponíveis tanto para adultos quanto para crianças: Cachoeirinha, na Região Metropolitana, e São Leopoldo, no Vale do Sinos.