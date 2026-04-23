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Municípios do Litoral Norte suspendem a vacinação contra a gripe por falta de doses

Rio Grande do Sul aguarda novo envio por parte do Ministério da Saúde, que deve ocorrer até a próxima segunda-feira 

Lisielle Zanchettin

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