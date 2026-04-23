Municípios do Litoral Norte suspendem a vacinação contra a gripe por falta de doses

A procura pela vacina está sendo mais alta do que em anos anteriores. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A vacinação contra a gripe está suspensa em Imbé, Pinhal e Arroio do Sal, no Litoral Norte. A situação ocorre devido à falta de doses do imunizante. Atualmente, o Rio Grande do Sul está sem estoque.

Conforme os municípios, a procura pela vacina está sendo mais alta do que em anos anteriores. Em Capão da Canoa, ainda há imunizantes, mas a previsão é de que acabem nos próximos dias devido à baixa quantidade.

Todas as cidades são abastecidas pela 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS). A unidade afirmou que está sem estoque do imunizante.