Saúde

Saúde da pele
Notícia

Por que mais da metade dos brasileiros nunca foi ao dermatologista?

Pesquisa sobre a relação da população com a especialidade médica aponta que, entre jovens, a proporção dos que jamais se consultaram sobe para 70%

André Malinoski

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