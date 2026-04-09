Saúde

Saúde da mulher
Notícia

Lei que regulamenta o exercício da profissão de doula é sancionada; saiba quais são os requisitos para atuar

Profissional é responsável por oferecer apoio físico, emocional e informacional à gestante, especialmente durante o parto normal

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS