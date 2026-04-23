Saúde

Assistência ao parto
Notícia

Lei que regulamenta atuação das doulas é celebrada pela categoria, mas gera ressalvas entre médicos; entenda

Nova legislação estabelece direitos e exigências para as profissionais que oferecem suporte físico, emocional e informacional à gestação

Camila Bengo

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