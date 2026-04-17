Saúde

Menos estímulos, mais concentração
Notícia

O que é jejum de dopamina? Entenda a tendência nas redes sociais que promete mais foco 

Especialistas consultados por Zero Hora avaliam que, da forma como é empregada, a técnica não traz os resultados prometidos

Isadora Garcia

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