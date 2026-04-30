Saúde

Inovação no neonatal
Notícia

IA brasileira alcança 100% de precisão ao identificar dor em recém-nascidos

Identificar desconforto físico em bebês ainda é um desafio clínico; sistema desenvolvido pela Unifesp e FEI promete monitorar recém-nascidos 24h por dia e apoiar decisões em UTIs

Lisielle Zanchettin

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