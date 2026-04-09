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HPS de Canoas apresenta nova projeção para reabertura; confira o prazo e as obras previstas

Nova data depende da segunda etapa das obras do prédio, que foi atingido pela enchente. Fechamento da instituição piora a crise da saúde na Região Metropolitana 

Lisielle Zanchettin

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