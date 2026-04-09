HPS de Canoas apresenta nova projeção para reabertura; confira o prazo e as obras previstas

A prefeitura de Canoas lançou um edital para contratar a empresa responsável por elaborar e executar os serviços. Lisielle Zanchettin / Agência RBS

O Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Canoas só deve reabrir a partir de junho de 2027. O novo prazo estimado pela prefeitura de Canoas está ligado à segunda etapa das obras de recuperação do prédio, que foi atingido pela enchente de maio de 2024.

A prefeitura de Canoas lançou um edital para contratar a empresa responsável por elaborar e executar os serviços. No dia 22 de abril, o município receberá as propostas. Se não houver contestações administrativas ou jurídicas, o contrato poderá ser assinado no início do segundo semestre deste ano.

Inicialmente, a previsão era de retomada em dezembro de 2026, o que não será possível. Segundo o edital, a reforma deverá ser concluída em um ano, em junho de 2027.

O contrato com a empresa vencedora terá duração de 18 meses. A reforma prevê recuperação do telhado, troca de revestimentos, intervenções nas casas de máquinas e nos reservatórios de água, além de melhorias nos sistemas elétrico e hidrossanitário, instalação de climatização, pintura e paisagismo. O investimento estimado é de até R$ 10,13 milhões.

Mesmo após a conclusão das obras, a prefeitura ainda terá de providenciar a aquisição de mobiliário e equipamentos médicos. Em setembro de 2024, a administração municipal suspendeu o processo de compra dos itens necessários para a instituição. Ainda não há previsão de quando o hospital estará em plena atividade.

Procurada pela reportagem de Zero Hora, a prefeitura de Canoas ainda não se manifestou sobre o assunto.

Referência para mais de 150 municípios

O Hospital de Pronto Socorro de Canoas está fechado desde a enchente histórica de 2024. Houve danos em todo o primeiro pavimento do prédio. O fechamento da unidade afeta diretamente os demais hospitais do município e da Região Metropolitana, além de intensificar a crise no sistema de saúde.

Desde então, os pacientes são encaminhados ao Hospital Nossa Senhora das Graças, que opera com sobrecarga, já que também atende casos de oncologia e neurologia.

Após a conclusão das obras e da aquisição de equipamentos e mobiliário, a gestão do pronto-socorro também será um dos desafios para o governo de Canoas. O município alega não ter condições de manter três hospitais.











