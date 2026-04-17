Saúde

Risco à saúde
Notícia

Hospitalizações por influenza aumentam 160% em um ano no RS 

Informações constam em boletim divulgado pela Fiocruz e acende alerta. Campanha de vacinação ocorre até o dia 30 de maio em todo o Brasil   

Lisielle Zanchettin

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