Hospitalizações por influenza aumentam 160% em um ano no RS 

O Rio Grande do Sul registra 143 internações por Influenza A, uma das cepas do vírus da gripe, neste ano. O dado, contabilizado até 4 de abril, consta no boletim InfoGripe divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram 55 internações pela Influenza A, o aumento é de 160% nas hospitalizações.
Conforme a pesquisadora do Boletim InfoGripe e do Programa de Computação Científica (Procc/Fiocruz), Tatiana Portella, a situação acende um alerta para início da temporada de circulação do vírus. No entanto, neste momento o Rio Grande do Sul ainda está em um nível de alerta seguro.
Além do RS, o boletim mostra que as ocorrências seguem aumentam 15 Estados, incluindo Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Alagoas.
O Centro de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul confirmou o aumento da circulação de influenza A, covid-19 e rinovírus. Conforme a diretora do Centro, Tani Ranieira, idosos e crianças estão entre os mais afetados.
— Estamos observando um cenário epidemiológico de circulação de vários vírus, inclusive com a tendência de aumento de casos — explicou a diretora.
É necessário que a população realize a vacina contra a gripe, porque além de se proteger, a imunização reduz os casos graves e a circulação do vírus
TANI RANIEIRA
diretora do Centro de Vigilância em Saúde do RS
A campanha de vacinação ocorre até o dia 30 de maio em todo o Brasil. Entre o público-alvo estão idosos, crianças, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas.
Quem pode se vacinar contra a gripe em Porto Alegre
O público-alvo é constituído por:
- pessoas com 60 anos ou mais
- crianças com mais de seis meses e menos de 6 anos de idade
- gestantes
- puérperas (até 45 dias após o parto)
- povos indígenas e quilombolas
- trabalhadores da saúde e da educação
- pessoas com comorbidades
- pessoas com deficiência
- pessoas em situação de rua
- agentes das forças de segurança
- caminhoneiros
- trabalhadores do transporte coletivo
- portuários
- trabalhadores dos Correios