Hospitalizações por influenza aumentam 160% em um ano no RS 

Especialistas reforçam a importância de grupos prioritários se vacinarem Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul registra 143 internações por Influenza A, uma das cepas do vírus da gripe, neste ano. O dado, contabilizado até 4 de abril, consta no boletim InfoGripe divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram 55 internações pela Influenza A, o aumento é de 160% nas hospitalizações.

Conforme a pesquisadora do Boletim InfoGripe e do Programa de Computação Científica (Procc/Fiocruz), Tatiana Portella, a situação acende um alerta para início da temporada de circulação do vírus. No entanto, neste momento o Rio Grande do Sul ainda está em um nível de alerta seguro.

Além do RS, o boletim mostra que as ocorrências seguem aumentam 15 Estados, incluindo Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Alagoas.

O Centro de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul confirmou o aumento da circulação de influenza A, covid-19 e rinovírus. Conforme a diretora do Centro, Tani Ranieira, idosos e crianças estão entre os mais afetados.

— Estamos observando um cenário epidemiológico de circulação de vários vírus, inclusive com a tendência de aumento de casos — explicou a diretora.

É necessário que a população realize a vacina contra a gripe, porque além de se proteger, a imunização reduz os casos graves e a circulação do vírus TANI RANIEIRA diretora do Centro de Vigilância em Saúde do RS

A campanha de vacinação ocorre até o dia 30 de maio em todo o Brasil. Entre o público-alvo estão idosos, crianças, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas.

Quem pode se vacinar contra a gripe em Porto Alegre

O público-alvo é constituído por:

pessoas com 60 anos ou mais

crianças com mais de seis meses e menos de 6 anos de idade

gestantes

puérperas (até 45 dias após o parto)

povos indígenas e quilombolas

trabalhadores da saúde e da educação

pessoas com comorbidades

pessoas com deficiência

pessoas em situação de rua

agentes das forças de segurança

caminhoneiros

trabalhadores do transporte coletivo

portuários

trabalhadores dos Correios



