Hospital Montenegro retoma atendimentos de obstetrícia 

O Hospital Montenegro é referência para 14 cidades da região. Hospital Montenegro / Divulgação

O Hospital Montenegro anunciou a reabertura do centro obstétrico. O setor estava fechado desde fevereiro devido a falta de médicos e em razão de uma crise financeira.

A retomada dos atendimentos ocorreu na última sexta-feira (24). A administração do hospital e a prefeitura de Montenegro firmaram um acordo para a reabertura.

Conforme o município, serão repassados valores para custeio dos serviço por três meses. Enquanto isso, uma mobilização será feita para que o Estado aumente as verbas do hospital. Em fevereiro, a administração informou que enfrentava déficit de R$ 160 mil por mês.

O Hospital Montenegro é referência para 14 cidades do Vale do Caí. Durante o fechamento da obstetrícia, as gestantes precisaram ser encaminhadas para Campo Bom, Sapucaia do Sul e Garibaldi.

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) afirmou que a maternidade do hospital está com problemas de atendimento há mais de um ano. Para evitar a desassistência das gestantes, foi necessária a implementação de um plano de contingência e com isso, a suspensão dos repasses do Estado.

Em nota (leia abaixo), a pasta alegou que investiu mais de R$ 2 milhões em instituições que atenderam as pacientes referenciadas por Montenegro. Os municípios da região terão até quarta-feira (29) para decidir em qual o hospital que querem que seus moradores sejam atendidos. A partir disso, haverá decisão do Estado sobre os valores de custeio.

Leia a nota da Secretaria Estadual da Saúde (SES):

"A maternidade do Hospital de Montenegro está com problemas de atendimento há mais de um ano, período em que a SES implantou um plano de contingência para evitar a desassistência das gestantes.

Como os recursos do Estado são vinculados à prestação de serviço, houve a suspensão dos repasses do Estado.

O plano de contingência implantado pelo Estado não pode funcionar de forma indefinida.

Nos últimos meses, o Estado precisou investir mais de R$ 2 milhões em hospitais que atenderam as gestantes referenciadas em Montenegro.

Na tarde desta segunda, a secretária Lisiane Fagundes e diretores da SES receberam representantes do Hospital de Montenegro e de prefeituras do Vale do Caí para discutir uma solução para o impasse.

Os municípios da região ficaram de decidir, nos próximos dias, qual a referência que querem para seus moradores. A partir desse retorno, que deve ocorrer até quarta-feira, a SES decide sobre os repasses."