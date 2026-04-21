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Hospital de Porto Alegre registra bactéria, fecha UTI neonatal temporariamente e bebê prematuro extremo morre

Ao todo, 34 pacientes estavam hospitalizados. Quatro deles testaram positivo para a bactéria

Élis Rodrigues

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Madu Brito

Diego Nuñez

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