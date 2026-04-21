Hospital de Porto Alegre registra bactéria, fecha UTI neonatal temporariamente e bebê prematuro extremo morre

Hospital Fêmina fechou UTI neonatal após detecção de bactéria. Hospital Fêmina / Divulgação

Uma bactéria bactéria pan-resistente foi identificada na unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal do Hospital Fêmina, em Porto Alegre. Diante da detecção, o hospital adotou medidas de restrição máxima para conter a situação, como o fechamento temporário do espaço. A identificação da bactéria ocorreu na última quinta-feira (16), mas a informação foi divulgada somente nesta terça-feira (21).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), bactérias pan‑resistentes são aquelas que resistem aos antibióticos disponíveis.

Ao todo, 34 pacientes estavam hospitalizados na UTI neonatal. Quatro deles testaram positivo para a bactéria. Um dos bebês infectados morreu. Tratava-se de um recém-nascido extremamente prematuro, com 26 semanas de gestação, fruto de um parto de alto risco.

Os outros três bebês que tiveram resultado positivo permanecem em estado estável até a publicação desta reportagem. Eles estão isolados e são acompanhados por uma equipe exclusiva de cuidados, sem contato com outros setores da instituição. Os outros pacientes que já estavam internados na UTI seguem sob monitoramento contínuo. Como não há admissão de novos casos na unidade, as gestantes de alto risco estão sendo direcionadas para outros hospitais.

Segundo o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), foram acionadas as secretarias municipal e estadual da Saúde, além da Vigilância Sanitária. A área afetada passou por isolamento total, com bloqueio de circulações internas, suspensão temporária de novas admissões e realização de testes em todos os bebês internados no setor. (Leia nota do hospital abaixo)

Em nota (leia abaixo), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre disse que "acompanha a execução dos protocolos de controle sanitário na UTI Neonatal do Hospital Fêmina". Ainda conforme a pasta, gestantes com 20 a 35 semanas estão sendo transferidas para as demais maternidades da Capital.

O que diz o GHC

"Equipes da UTI neonatal e controle de infecção do Hospital Fêmina detectaram a presença de uma bactéria pan resistente na UTI Neonatal no último dia 16/04. Imediatamente, todos os órgãos reguladores e de fiscalização foram avisados (secretarias municipal e estadual de saúde e vigilância sanitária) e foram adotados os procedimentos de restrição máxima com isolamento total da área, bloqueio de movimentações, fechamento temporário para novas admissões e testes em todos os pacientes internados no setor.

Dos 34 pacientes internados, quatro testaram positivo. Infelizmente, um dos pacientes positivos veio a óbito. Ele nasceu de um parto de risco e em situação de prematuridade extrema, com 26 semanas. Os outros três bebês positivos estão estáveis e isolados, sendo acompanhados por equipe exclusiva de cuidados, sem contato com outros setores.

As equipes clínica e de enfermagem do Hospital Fêmina vêm atuando de forma diligente, garantindo que nenhum paciente internado ou gestante que tenha buscado o hospital fique sem atendimento ou exposta a situação de risco.

O hospital segue monitorando com o protocolo de restrição máxima para partos de risco, sendo acompanhado pelos serviços de regulação para garantir que eventuais casos graves que buscarem o hospital sejam transferidos para outras unidades hospitalares."

Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre