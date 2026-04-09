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"Foi totalmente estética": entenda riscos e como funciona "retirada" de veia saltada na testa feita por influenciadora

Especialistas consultados por Zero Hora divergem sobre embasamento científico de técnica

Isadora Garcia

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