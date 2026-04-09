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Em vídeo, influenciadora mostrou como procedimento foi feito. YouTube @camilaloures / Reprodução

A influenciadora Camila Loures compartilhou, nas redes sociais, o resultado de um procedimento que fez para "retirar" uma veia saltada da testa. Ela revelou que a motivação foi estética.

No canal do YouTube, Camila contou que a intervenção ocorreu na última sexta-feira (3) e não teve complicações.

— Eu tinha uma veia que aparecia muito quando eu estava em momentos, sorrindo muito, muito ansiosa ou nervosa resolvendo coisas. Ela saltava da minha cabeça e ficava "uó" — explicou.

O procedimento, também feito pela cantora Anitta em 2024, é realizado com laser.

Especialistas consultados por Zero Hora divergem sobre a sustentação científica do método quando aplicado ao rosto.

Para o cirurgião plástico Michel Pavelecini, ex-presidente da seção gaúcha da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e atual membro da entidade a nível nacional, a literatura ainda é escassa.

Ele destaca que o embasamento científico é insuficiente para se afirmar que há segurança em aplicar essa técnica na região da testa — embora já consagrada no uso em varizes.

— Não é um procedimento rotineiro, que tem um embasamento científico forte. Não vou dizer que não tenham artigos científicos publicados, mas são com poucos casos — afirma.

Já a cirurgiã vascular Luciane Barreneche, que integra a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, ressalta que o método é cientificamente viável:

— Todos os resultados que nós temos em literatura, de relato de casos, demonstram segurança e eficácia.

Segundo ela, outras opções para que as veias deixem de ser visíveis na testa — como cirurgia ou injeção de substâncias — não são recomendadas, seja por deixarem cicatrizes ou por apresentarem riscos.

Quais são os riscos do laser no rosto?

Entre as complicações, o cirurgião plástico Michel explica que há possibilidade de queimadura, formação de manchas e lesões em estruturas próximas, como nervos.

Segundo o especialista, o uso de laser em qualquer parte do corpo não é indicado em casos de infecções ativas (como herpes), doenças autoimunes, fotossensibilidade e gravidez. Algumas doenças também podem ser "reativadas" pelo uso de estímulo com laser, como lúpus e vitiligo.

Por outro lado, a cirurgiã vascular Luciane ressalta que as complicações são raras. Ela explica que, pós-procedimento, o paciente tende a apresentar hematomas e inchaço, reações que duram até 45 dias.

Os dois médicos reforçam a necessidade de o procedimento ser realizado por profissionais com experiência e formação neste tipo de intervenção.

A veia saltada é retirada?

Não. Luciane corrige: a veia passa por ablação. A aplicação de laser faz com que a estrutura vire um cordão fibroso, que o organismo absorve.

— O efeito é como se a veia fosse retirada. No decorrer de quatro ou seis meses, ela realmente não existe mais ali — completa.

A veia em questão é uma das que realizam a drenagem na face. Ao ser retirada, a função passa a ser feita por outras veias, não tão visíveis.

Como é feita a "retirada" da veia?

Segundo a cirurgiã vascular, procedimentos como o de Camila Loures são conhecidos na área:

— Já era muito frequente se tratar veias da testa e da região orbital, que é do ladinho da testa. Não é um procedimento novo. Acho que agora está mais em voga.

Há dois métodos principais:

Com o laser atravessando a pele e fazendo a cauterização . Essa abordagem é utilizada em caso de veias menores e menos marcadas; e

. Essa abordagem é utilizada em caso de veias menores e menos marcadas; e Com a transmissão de laser dentro da veia a partir da inserção de um cateter. Esta opção é utilizada em caso de veias mais dilatadas, espessas e visíveis.

Luciane explica que o resultado completo aparece pelo menos um mês depois. A depender do caso, é necessário repetir a aplicação.

A intervenção exige anestesia local. Após o procedimento, o paciente sai com um curativo compressivo e recomendações para evitar o sol e não fazer força.

De acordo com a especialista, o preço deste tipo de aplicação costuma estar na faixa de R$ 5 mil a R$ 20 mil.

Qual é o limite da estética?

Nos comentários da postagem da influenciadora, parte dos usuários criticou os motivos para a realização do procedimento, o que acaba por levantar um debate: até onde vai a estética?

O limite se relaciona ao bom senso do paciente e do profissional, na opinião do cirurgião plástico Michel.

— Se é algo que nós vamos oferecer para o paciente que vai trazer uma melhora na qualidade de vida e o risco é baixo, entendo que aí sim a ciência entra para ajudar os indivíduos — avalia.

Confira o vídeo publicado pela influenciadora