Falta de remédio para asma e doença pulmonar crônica afeta pacientes no RS 

A “bombinha” é utilizada por pacientes que sofrem com quadros respiratórios. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Pacientes diagnosticados com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e portadores de asma estão sem acesso ao tratamento no Rio Grande do Sul. O medicamento Trimbow está em falta na rede de saúde pública do Estado.

O remédio inalatório foi incorporado à lista de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2024 e deve ser disponibilizado pelas farmácias estaduais aos pacientes, o que não está acontecendo.

Por conta da falta, o morador do bairro Navegantes, na zona norte de Porto Alegre, Emilton Rampon, de 64 anos, está sem realizar o tratamento há mais de três meses. Desempregado, o homem, que possui DPOC e asma, também não consegue arcar com o custo da medicação, que varia de R$ 200 a R$ 400.

— Fiz o pedido na Secretaria da Saúde do Estado e foi deferido, mas, quando fui buscar a medicação, me informaram que não havia estoque nem previsão de chegada. Eu realmente necessito fazer uso desse remédio, mas não tenho condições de pagar por ele — conta Emilton.

Segundo o paciente, a falta da medicação afeta diretamente a rotina e a qualidade de vida. Além disso, a chegada do inverno o preocupa ainda mais:

— Não consigo fazer coisas simples em casa nem realizar uma caminhada, por exemplo. Sinto falta de ar. Isso me preocupa, porque o inverno está chegando e meu quadro vai piorar. Eu me sinto desamparado.

Sem estoque e sem previsão

Conforme o Ministério da Saúde, a compra da medicação é de responsabilidade do governo do Rio Grande do Sul. Procurada, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou que não há estoque nem previsão de chegada do remédio.

Segundo a pasta, um processo para registro de preços está em andamento e, somente após a conclusão, será possível a compra. Há outro insumo disponível para os pacientes, mas ele não é adequado para todos os casos.

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O medicamento Trimbow, que combina três insumos, é conhecido como “bombinha”. Ele é utilizado por pacientes que sofrem com quadros respiratórios.