Saúde

Sem tratamento
Notícia

Falta de remédio para asma e doença pulmonar crônica afeta pacientes no RS 

Medicamento foi incorporado ao SUS, mas não há previsão de quando estará disponível na rede pública do Estado, informou a Secretaria Estadual da Saúde

Lisielle Zanchettin

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