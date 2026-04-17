Pesquisadores identificaram um mecanismo capaz de bloquear a reativação do vírus no organismo. Reprodução / adobe.stock.com

Em 2022, a cantora Anitta revelou que havia sido diagnosticada com o vírus Epstein-Barr (EBV), o mesmo responsável pela mononucleose, a chamada "doença do beijo". O que pouco se comenta é que esse vírus está presente em cerca de 95% da população mundial e, na maioria das pessoas, nunca dá sinal de vida.

Agora, pesquisadores deram um passo inédito para tentar mudar a relação da ciência com ele: identificaram um mecanismo capaz de bloquear sua reativação no organismo.

O estudo foi divulgado no portal científico ScienceDaily e conduzido em camundongos geneticamente modificados para carregar genes de anticorpos humanos.

A partir dessa modificação, os pesquisadores conseguiram criar anticorpos semelhantes aos humanos que bloquearam a infecção nos modelos de laboratório.

Os animais tinham sistemas imunológicos que imitavam o sistema humano, o que torna o resultado mais relevante do que experimentos em células isoladas.

O que é o vírus Epstein-Barr

O EBV pertence à família dos herpesvírus e é classificado como herpesvírus humano 4. Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), a maioria das pessoas contrai o vírus ainda na infância, muitas vezes sem perceber: os sintomas, quando aparecem, são parecidos com os de um resfriado comum.

O problema surge quando a infecção ocorre na adolescência ou na vida adulta. Nessa faixa etária, o EBV pode causar mononucleose infecciosa, com febre, garganta inflamada, fadiga intensa, gânglios linfáticos inchados no pescoço, além de aumento do baço e do fígado e irritação na pele.

Os sintomas costumam passar em duas a quatro semanas, mas a fadiga pode persistir por meses.

O que torna o vírus particularmente difícil de combater é sua estratégia de sobrevivência. Após a infecção inicial, o EBV não vai embora: fica dormente nas células do sistema imunológico por anos ou décadas.

Quando o organismo passa por estresse, doenças ou queda de imunidade, o vírus pode se reativar.

Quem foi infectado pode transmiti-lo novamente, independentemente do tempo desde a primeira infecção.

Como o vírus se espalha

Vírus sobrevive em superfícies úmidas e também pode ser transmitido pelo sangue e pelo sêmen. Sukhina Marina / adobe.stock.com

A principal via de transmissão é a saliva, daí o apelido de "doença do beijo". O EBV se espalha pelo compartilhamento de bebidas, comida, talheres, copos e escovas de dente, além do contato com brinquedos que crianças tenham levado à boca.

O vírus sobrevive em superfícies úmidas e também pode ser transmitido pelo sangue e pelo sêmen, por contato sexual, transfusões de sangue e transplantes de órgãos. Não existe vacina contra o EBV.

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Outras doenças associadas ao EBV

O EBV não é apenas o agente da mononucleose. Pesquisas associam o vírus a pelo menos outras sete condições de saúde, entre elas o lúpus eritematoso sistêmico, a esclerose múltipla e o diabetes tipo 1. Foi justamente esse vínculo que ganhou atenção quando a cantora Anitta revelou seu diagnóstico em 2022.

Uma publicação na revista científica BMC Family Practice aponta ligações entre a inflamação crônica provocada pelo EBV e o risco de desenvolvimento de doenças em pessoas que o carregam.

O mecanismo exato ainda está sendo estudado, mas a hipótese é que, ao se reativar, o vírus pode desencadear respostas inflamatórias que contribuem para doenças autoimunes.

Como os cientistas tentaram bloqueá-lo

O avanço recente está na identificação da via de ativação viral, o caminho molecular que o EBV percorre para sair do estado dormente e começar a se replicar dentro do organismo.

Ao mapear esse mecanismo, os pesquisadores conseguiram criar anticorpos que bloqueiam esse gatilho antes que o vírus se estabeleça nas células hospedeiras.

A descoberta ataca o problema em um ponto que antivirais convencionais e vacinas não alcançam: o momento exato em que o vírus decide se reativar.

Identificar essa via abre caminho para o desenvolvimento de terapias que mantenham o EBV permanentemente suprimido, em vez de apenas tratar os sintomas quando ele já está ativo.

O potencial de alcance é amplo. Pacientes com imunidade comprometida, que têm maior risco de reativação grave do vírus, seriam os mais beneficiados em um primeiro momento.

A pesquisa também aponta para possibilidades no campo das doenças autoimunes ligadas ao EBV.

Próximos passos

A ressalva é importante: o estudo está em fase inicial. Os experimentos foram feitos em modelos animais, não em humanos, e os resultados precisam ser replicados e expandidos antes de qualquer aplicação clínica.

Ensaios em pessoas ainda precisarão ser conduzidos para confirmar se a estratégia é segura e eficaz fora do laboratório.

Não se trata de uma cura nem de um tratamento disponível no curto prazo. O que os pesquisadores encontraram é o mecanismo — a chave que ativa o vírus.

O próximo passo é desenvolver, com base nisso, terapias que possam ser testadas em humanos.