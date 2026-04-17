Saúde

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Epstein-Barr: mecanismo pode bloquear vírus que afetou Anitta e está presente em 95% das pessoas

Estudo em fase inicial identifica mecanismo capaz de impedir que o agente infeccioso volte a se multiplicar no organismo

Leonardo Martins

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