Empresa catarinense apresenta melhor proposta para retomar obra no HPS de Canoas 

O Hospital de Pronto Socorro de Canoas está fechado desde a enchente histórica de 2024. Lisielle Zanchettin / Agência RBS

A prefeitura de Canoas fez uma nova movimentação para realizar a obra de reconstrução do Hospital de Pronto Socorro (HPS). O município recebeu nesta terça-feira (22) as propostas financeiras para os serviços. O pregão foi realizado de forma online e teve a participação de seis interessados. A empresa Avanço Construções LTDA, de Santa Catarina, apresentou a menor proposta e foi a vencedora.

A construtora se comprometeu a executar a obra ao custo de R$ 8,4 milhões. O valor é cerca de 17% menor do que foi estimado pela prefeitura.

Agora, a documentação será analisada. Se não houver contestações, a empresa será confirmada como vencedora da licitação e poderá assinar o contrato no início do segundo semestre.

Em nota (leia abaixo), a prefeitura de Canoas informou que a empresa ainda precisa passar pela etapa de análise técnica, conforme determina o trâmite para contratação.

Segundo o edital, a reforma deverá ser concluída em um ano e, com isso, o hospital só deve reabrir a partir de junho de 2027.

O contrato com a empresa vencedora terá duração de 18 meses. A reforma prevê recuperação do telhado, troca de revestimentos, intervenções nas casas de máquinas e nos reservatórios de água, além de melhorias nos sistemas elétrico e hidrossanitário, instalação de climatização, pintura e paisagismo.

Mesmo após a conclusão das obras, a prefeitura ainda terá de providenciar a aquisição de mobiliário e equipamentos médicos. Em setembro de 2024, a administração municipal suspendeu o processo de compra dos itens necessários para a instituição. Ainda não há previsão de quando o hospital estará em plena atividade.

Referência para mais de 150 municípios

O Hospital de Pronto Socorro de Canoas está fechado desde a enchente histórica de 2024. Houve danos em todo o primeiro pavimento do prédio. O fechamento da unidade afeta diretamente os demais hospitais do município e da Região Metropolitana, além de intensificar a crise no sistema de saúde.

Desde então, os pacientes são encaminhados ao Hospital Nossa Senhora das Graças, que opera com sobrecarga, já que também atende casos de oncologia e neurologia. O HPS é referência para mais de 150 municípios do RS.

Após a conclusão das obras e da aquisição de equipamentos e mobiliário, a gestão do pronto-socorro também será um dos desafios para o governo de Canoas. O município alega não ter condições de manter três hospitais.

Leia a nota da prefeitura de Canoas: