Saúde

Reabertura em 2027
Notícia

Empresa catarinense apresenta melhor proposta para retomar obra no HPS de Canoas 

Vencedora da licitação será confirmada se não houver contestações. Segundo o edital, a reforma deverá ser concluída em um ano

Lisielle Zanchettin

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