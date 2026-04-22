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Como é a superbactéria que fez hospital de Porto Alegre fechar UTI e por que é perigosa

Para conter a situação, Fêmina anunciou fechamento temporário da unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal

Sofia Lungui

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