Com um mês de campanha e lote em atraso, RS atingiu um quarto da meta de vacinação contra gripe

Vacinação é encontrada de forma gratuita para grupos prioritários em unidades que atendem SUS. Jonathan Heckler / Agencia RBS

No primeiro mês da campanha nacional de vacinação contra a gripe, o Rio Grande do Sul atingiu 25% das 5,2 milhões de pessoas incluídas na meta para 2026.

Conforme dados do painel de imunizações do Ministério da Saúde, entre o dia 28 de março (Dia D da campanha) e segunda-feira (27), 1.337.294 doses foram aplicadas no RS.

Entre os grupos considerados prioritários, a população idosa (com mais de 60 anos) compreende 803.032 (35%) vacinas aplicadas, de um total previsto de 2,3 milhões.

As crianças de até seis anos somam 96.610 e representam até o momento 14,5% das 662 mil previstas. Já das 84 mil gestantes estimadas pelo governo do Estado, 24.485 (29%) receberam as doses.

De acordo com o último levantamento divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, no dia 8, mais de 1,7 milhão de vacinas contra a gripe já foram enviadas aos municípios gaúchos.

Nesta quarta-feira (29), o RS vai receber 51 mil novas doses, confirmou a SES. Entretanto, segundo o órgão, a remessa enviada pelo Ministério da Saúde deveria ter chegado até segunda (27).

A previsão é de que os imunizantes sejam distribuídas para os municípios gaúchos a partir de quinta (30).

A SES também informou que o governo federal liberou mais 404 mil doses ao RS. Esta nova remessa, porém, ainda não tem data de chegada prevista, pois os prazos dependem da transportadora, pontuou a secretaria.

Veja o detalhamento de algumas categorias de vacinação (até 27/4)

Idosos com 60 anos ou mais: 803.032 (previsão de 2.380.658)

803.032 (previsão de 2.380.658) Pessoas com doenças crônicas: 132.731 (previsão de 665.072)

132.731 (previsão de 665.072) Trabalhadores da Saúde: 119.668 (previsão de 453.064)

119.668 (previsão de 453.064) Crianças menores de seis anos: 96.610 (previsão de 662.692)

96.610 (previsão de 662.692) Trabalhadores da Educação: 27.295 (previsão de 153.385)

27.295 (previsão de 153.385) Gestantes: 24.485 (previsão de 84.055)

Público-alvo da vacinação contra a gripe

pessoas com 60 anos ou mais

crianças com mais de seis meses e menos de 6 anos de idade

gestantes

puérperas (até 45 dias após o parto)

povos indígenas e quilombolas

trabalhadores da saúde e da educação

pessoas com comorbidades

pessoas com deficiência

pessoas em situação de rua

agentes das forças de segurança

caminhoneiros

trabalhadores do transporte coletivo

portuários

trabalhadores dos Correios

Como reduzir o risco de infecção por vírus respiratórios

Manter boa higiene das mãos , lavando-as com água e sabão ou usando álcool em gel

, lavando-as com água e sabão ou usando álcool em gel Evitar contato próximo com pessoas com sintomas gripais

com pessoas com sintomas gripais Manter ambientes bem ventilados

Usar máscara em caso de sintomas ou em locais fechados e com aglomeração

ou em locais fechados e com aglomeração Adotar etiqueta respiratória (cobrir o nariz ao tossir e espirrar, por exemplo)

Manter hábitos saudáveis

O que fazer ao sentir sintomas de gripe?

Ao perceber sinais de doença respiratória, como tosse, coriza, dor no corpo, cansaço ou febre, o primeiro passo é priorizar o repouso e reduzir o contato com outras pessoas.

Recomenda-se também manter uma boa hidratação e uma alimentação leve para ajudar o corpo a reagir à infecção.

Medicamentos para o alívio dos sintomas podem ser utilizados com orientação médica. A automedicação não é recomendada, pois um eventual uso inadequado pode proporcionar uma atenuação temporária e retardar a identificação de um quadro mais grave.

Em caso de piora, consulte um médico ou procure a emergência.