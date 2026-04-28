Com um mês de campanha e lote em atraso, RS atingiu um quarto da meta de vacinação contra gripe

No primeiro mês da campanha nacional de vacinação contra a gripe, o Rio Grande do Sul atingiu 25% das 5,2 milhões de pessoas incluídas na meta para 2026.
Conforme dados do painel de imunizações do Ministério da Saúde, entre o dia 28 de março (Dia D da campanha) e segunda-feira (27), 1.337.294 doses foram aplicadas no RS.
Entre os grupos considerados prioritários, a população idosa (com mais de 60 anos) compreende 803.032 (35%) vacinas aplicadas, de um total previsto de 2,3 milhões.
As crianças de até seis anos somam 96.610 e representam até o momento 14,5% das 662 mil previstas. Já das 84 mil gestantes estimadas pelo governo do Estado, 24.485 (29%) receberam as doses.
De acordo com o último levantamento divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, no dia 8, mais de 1,7 milhão de vacinas contra a gripe já foram enviadas aos municípios gaúchos.
Nesta quarta-feira (29), o RS vai receber 51 mil novas doses, confirmou a SES. Entretanto, segundo o órgão, a remessa enviada pelo Ministério da Saúde deveria ter chegado até segunda (27).
A previsão é de que os imunizantes sejam distribuídas para os municípios gaúchos a partir de quinta (30).
A SES também informou que o governo federal liberou mais 404 mil doses ao RS. Esta nova remessa, porém, ainda não tem data de chegada prevista, pois os prazos dependem da transportadora, pontuou a secretaria.
Veja o detalhamento de algumas categorias de vacinação (até 27/4)
- Idosos com 60 anos ou mais: 803.032 (previsão de 2.380.658)
- Pessoas com doenças crônicas: 132.731 (previsão de 665.072)
- Trabalhadores da Saúde: 119.668 (previsão de 453.064)
- Crianças menores de seis anos: 96.610 (previsão de 662.692)
- Trabalhadores da Educação: 27.295 (previsão de 153.385)
- Gestantes: 24.485 (previsão de 84.055)
Público-alvo da vacinação contra a gripe
- pessoas com 60 anos ou mais
- crianças com mais de seis meses e menos de 6 anos de idade
- gestantes
- puérperas (até 45 dias após o parto)
- povos indígenas e quilombolas
- trabalhadores da saúde e da educação
- pessoas com comorbidades
- pessoas com deficiência
- pessoas em situação de rua
- agentes das forças de segurança
- caminhoneiros
- trabalhadores do transporte coletivo
- portuários
- trabalhadores dos Correios
Como reduzir o risco de infecção por vírus respiratórios
- Manter boa higiene das mãos, lavando-as com água e sabão ou usando álcool em gel
- Evitar contato próximo com pessoas com sintomas gripais
- Manter ambientes bem ventilados
- Usar máscara em caso de sintomas ou em locais fechados e com aglomeração
- Adotar etiqueta respiratória (cobrir o nariz ao tossir e espirrar, por exemplo)
- Manter hábitos saudáveis
O que fazer ao sentir sintomas de gripe?
Ao perceber sinais de doença respiratória, como tosse, coriza, dor no corpo, cansaço ou febre, o primeiro passo é priorizar o repouso e reduzir o contato com outras pessoas.
Recomenda-se também manter uma boa hidratação e uma alimentação leve para ajudar o corpo a reagir à infecção.
Medicamentos para o alívio dos sintomas podem ser utilizados com orientação médica. A automedicação não é recomendada, pois um eventual uso inadequado pode proporcionar uma atenuação temporária e retardar a identificação de um quadro mais grave.
Em caso de piora, consulte um médico ou procure a emergência.