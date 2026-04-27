Saúde

Saúde do coração 
Notícia

Colesterol: nova diretriz cria categoria de "risco extremo" e orienta novo exame para medir gordura de caráter genérico; entenda 

Documento, que traz metas mais rigorosas, não era atualizado desde 2017

Sofia Lungui

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