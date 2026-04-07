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"Cicada": nova subvariante da covid-19 preocupa? Veja o que se sabe e se é mais grave

Identificada inicialmente na África do Sul, cepa se espalhou por ao menos 23 países; Brasil segue sem registros oficiais

Leonardo Martins

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