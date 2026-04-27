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Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina reelege Sérgio de Paula Ramos para presidência até 2027

Médico foi reconduzido por unanimidade em reunião no Cremers; primeiro e segundo vice-presidentes também permanecem nos cargos

Zero Hora

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