Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina reelege Sérgio de Paula Ramos para presidência até 2027

Sérgio de Paula Ramos foi reeleito para a gestão 2026-2027 por unanimidade. ASRM / Divulgação

O médico e acadêmico Sérgio de Paula Ramos foi reeleito por unanimidade presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina (ASRM). A escolha para a gestão 2026/2027 ocorreu em reunião especial realizada no último sábado (25), no auditório do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers-RS), em Porto Alegre.

Também foram reeleitos o primeiro vice-presidente, Darcy Ribeiro Pinto Filho, e o segundo vice-presidente, Sérgio Martins Costa.

Antes do processo eleitoral, Ramos apresentou um relatório de gestão centrado em dois eixos definidos ainda em seu discurso de posse: a manutenção de todos os programas implementados em administrações anteriores e a relevância dos novos posicionamentos políticos assumidos publicamente pela entidade.

Durante a reunião, o presidente reeleito anunciou o lançamento do livro Os Médicos e as Artes no Rio Grande do Sul, marcado para a próxima terça-feira (28), na sessão cultural da ASRM, na Unimed-RS.