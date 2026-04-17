Após crise financeira, Hospital de Sapucaia do Sul prevê retomada da pediatria em maio

Decreto da crise financeira foi revogado durante o mês de março deste ano. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Hospital Getúlio Vargas, de Sapucaia do Sul, prevê retomar os atendimentos de pediatria no mês de maio. A ala infantil está fechada desde outubro de 2025, após a instituição decretar estado de calamidade financeira.

Na ocasião, a dívida com a empresa responsável pelos pediatras ultrapassava R$ 1,8 milhão. Com falta de recursos, a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, que administra o hospital, encerrou o contrato e houve a suspensão do serviço. O decreto da crise financeira foi revogado durante o mês de março deste ano.

Conforme o diretor do hospital, Jorge Bopp, o objetivo é reabrir a ala pediátrica a partir da segunda quinzena de maio. Uma licitação será lançada para contratação da empresa médica que será responsável pelo serviço pediátrico.

Também existe a expectativa da abertura de 12 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atendimento infantil em casos respiratórios. As vagas serão montadas com aporte do governo do Estado, diante da operação inverno.