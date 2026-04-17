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Após crise financeira, Hospital de Sapucaia do Sul prevê retomada da pediatria em maio

Serviço está suspenso desde outubro de 2025 por falta de verba. A instituição é referência para 17 cidades gaúchas 

Lisielle Zanchettin

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