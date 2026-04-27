Anvisa suspende xaropes com clobutinol por risco de arritmia grave

Substância é encontrada geralmente em xaropes para tratamento de doenças respiratórias. Dragana Gordic / Adobe Stock

Todos os medicamentos que tenham a substância clobutinol em sua composição foram suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A determinação foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (27).

Avaliação da gerência de farmacovigilância da Agência constatou que os riscos associados ao uso dos produtos superam os benefícios, devido ao risco de arritmia grave. Com a medida, o produto deve ser retirado completamente do mercado.

Em quais medicações é usado?

O clobutinol é comumente utilizado em medicamentos e xaropes voltados ao tratamento de sintomas respiratórios, como tosse. Com a medida, os produtos que contem a substância deve ser retirados completamente do mercado.