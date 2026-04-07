Anvisa proíbe venda e manda recolher água oxigenada; veja marca 

A água oxigenada líquida Musa 10 Volumes é fabricada pela empresa Laboratório Musa. Reprodução / Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a proibição da água oxigenada líquida Musa 10 Volumes, fabricada pela empresa Laboratório Musa. A medida foi publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira (6).

A medida prevê que todos os lotes que contenham na rotulagem as frases “solução antisséptica”, “ação antisséptica” e “para assepsia”, devem ser apreendidos imediatamente.

Em nota, o órgão afirma que o produto foi regularizado de forma indevida ao apresentar "promessas terapêuticas".