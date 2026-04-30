Anvisa proíbe repelentes e protetores solares; veja quais

Segundo a Anvisa, os produtos eram fabricados com fórmula diferente da autorizada. Shopping King Louie / adobe.stock.com

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, a distribuição, a venda, a divulgação e o uso de repelentes e protetores solares da empresa Henlau Química. Conforme nota publicada na quinta-feira (29) no Diário Oficial da União, os produtos eram fabricados com fórmula diferente da autorizada.

A medida prevê a proibição dos produtos listados abaixo.

Protetores solares

Sunlau FPS 30 Loção de Proteção Solar UVA/UVB com Vitamina E

Protetor Solar FPS 30 Wurth

Repelentes

Repelente Gel Baby Amorável

Sunlau Spray Repelente DEET

Needs Repelente de Insetos com Icaridina Spray Kids

Needs Repelente de Insetos com Icaridina Gel Kids

Segundo a agência, houve uma inspeção entre os dias 14 e 17 de abril, que constatou o descumprimento de determinações essenciais previstas pelo Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação para Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes.

Em nota, a Henlau afirma que já havia adotado medidas internas para a prevenção de riscos de contaminação antes da publicação da Anvisa.

"Um plano de melhoria contínua já está em curso, elaborado em conformidade com as RDCs (Resoluções da Diretoria Colegiada) nº 47 e nº 48 e submetido às autoridades sanitárias. Trabalhamos em colaboração com a Anvisa, cuja atuação na proteção da saúde pública reconhecemos e respeitamos, com o objetivo de manter nossas atividades com ainda mais rigor e segurança", diz o texto da fabricante.

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