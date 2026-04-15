Anvisa proíbe canetas emagrecedoras paraguaias Gluconex e Tirzedral

A Anvisa afirma fiscalização conter a entrada de produtos sem registro no país foram intensificadas. Diana / adobe.stock.com

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, importação e uso das canetas emagrecedoras Gluconex e Tirzedral no território brasileiro. Ambos produtos vinham sendo importados do Paraguai.

A formulação das marcas são versões de tirzepatida, princípio ativo desenvolvido e registrado pela farmacêutica Eli Lilly no medicamento Mounjaro. No Brasil, a patente da substância pertence a empresa, válida até 2036, o que significa que apenas ela pode produzir e comercializar medicamentos à base desse composto.

Segundo a Anvisa, as duas marcas não têm registro no Brasil, o que aponta a irregularidade. A agência alerta que, por serem de origem desconhecida, não há garantia sobre a composição, a qualidade ou a segurança dessas canetas.

A Anvisa afirma as ações de fiscalização foram intensificadas para conter a entrada de produtos sem registro no país, especialmente medicamentos para emagrecimento, que têm alta demanda e circulação em mercados paralelos.