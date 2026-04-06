Saúde

Moringa oleifera

Anvisa proíbe 52 lotes de suplemento alimentar por risco de contaminação com Salmonella

A bactéria causa infecções em humanos, com sintomas que costumam aparecer entre 12 e 72 horas após a ingestão de alimentos contaminados

Estadão Conteúdo

Gabriel Damasceno

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS