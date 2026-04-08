Anvisa determina o recolhimento de lote de dipirona e de mais uma marca de azeite

A medida foi publicada no Diário Oficial da União na quarta-feira. Marcelo Camargo / Agencia Brasil/Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento imediato de um lote de dipirona produzido pelo laboratório Hypofarma e de um azeite de oliva da marca Afonso. A medida foi publicada no Diário Oficial da União na quarta-feira (8).

Os textos preveem a proibição da comercialização, distribuição e o uso de ambos produtos.

A suspensão do medicamento veio após a confirmação de um desvio de qualidade. Segundo a agência, foi identificado a presença de um material não dissolvido nem especificado na sua formulação.

Já o azeite teve sua comercialização interrompida após apresentar um resultado insatisfatório no ensaio de determinação do índice de refração. Além disso, a empresa listada como importadora na rotulagem do produto, a Comércio de Gêneros Alimentícios Cotinga LTDA, se encontra inapta desde 2024 junto à Receita Federal do Brasil.

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