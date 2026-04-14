Anvisa barra pedido de registro de três novas canetas emagrecedoras

Canetas emagrecedoras são utilizadas no tratamento da obesidade. Diana / adobe.stock.com

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) barrou o pedido de registro de três novas canetas contra a obesidade à base de semaglutida e liraglutida, são elas: Plaobes e Lirahyp, da farmacêutica Cipla Brasil, e Embeltah, da Dr. Reddys Farmacêutica do Brasil. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira (13).

O texto não cita a justificativa para os indeferimentos. Em nota, a Anvisa cita que "estas são informações de caráter reservado, pois fazem parte dos aspectos técnicos e produtivos das empresas."

Os medicamentos da Cipla Brasil consistiam em soluções injetáveis de 6 mg/mL de liraglutida, disponíveis em duas apresentações: uma acompanhada de duas canetas aplicadoras e outra de três.

O produto da Dr. Reddys, por sua vez, apresentava-se como solução injetável de semaglutida de 1,34 mg/mL, acompanhada de caneta aplicadora e agulhas.

Os produtos à base de liraglutida são uma espécie de genérico dos medicamentos Victoza e Saxenda, que tiveram queda da patente em 2023. Já os medicamentos à base de semaglutida reproduzem o Ozempic e o Wegovy, cuja patente expirou em março deste ano.

Liraglutida e semaglutida

Tanto a liraglutida quanto a semaglutida imitam a ação natural do GLP-1 (peptídeo semelhante ao glucagon-1). Esse hormônio é produzido no intestino quando nos alimentamos.

Duas ações são exercidas por ele: a secreção de insulina pelo pâncreas é melhorada e a saciedade é promovida. No entanto, ele só é produzido durante a alimentação.

Leia Mais Anvisa proíbe venda e manda recolher água oxigenada; veja marca

O cérebro é afetado pelo hormônio, tendo o apetite diminuído, assim como o estômago, cujo esvaziamento é retardado. O GLP-1 é apontado como um dos responsáveis pela sensação de plenitude e satisfação experimentada ao final das refeições.