Vacinação da gripe em Porto Alegre começa na segunda-feira

O Dia D de mobilização ocorrerá em 11 de abril. Paulo Pinto / Agência Brasil

A vacinação contra a gripe em Porto Alegre terá início na próxima segunda-feira (30). Já o Dia D de mobilização ocorrerá em 11 de abril, informou neste sábado (28) a prefeitura da Capital.

Conforme o município, a imunização ocorrerá em todas as unidades de saúde, contemplando os públicos prioritários. Neste sábado, municípios da Região Metropolitana deram início à campanha, o que gerou dúvidas em muitos moradores da Capital.

Uma ação simbólica no Loteamento Santa Terezinha, com a presença de autoridades e aplicação de doses na comunidade local, marcou o início da mobilização na cidade neste sábado.

Segundo a prefeitura, a definição do cronograma considerou a organização necessária para garantir o funcionamento da campanha nas 132 unidade de saúde.