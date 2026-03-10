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Superlotados, hospitais da Região Metropolitana orientam que pacientes busquem atendimento em UPAs 

O cenário é visto em Canoas e em Gravataí. Em Porto Alegre, todos leitos SUS de internação estão ocupados nesta terça-feira (10)

Lisielle Zanchettin

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