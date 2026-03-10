Superlotados, hospitais da Região Metropolitana orientam que pacientes busquem atendimento em UPAs 

O inverno ainda não chegou, mas o sistema de saúde já registra aumento na procura por atendimentos. Nesta terça-feira (10), três hospitais da Região Metropolitana operam com superlotação.
O pior cenário é visto em Canoas, onde o Hospital Nossa Senhora das Graças opera com 540% de lotação. São 54 pacientes para 10 leitos disponíveis na emergência. A sala vermelha também atingiu o limite da capacidade técnica.
O município é referência para mais de cem cidades. Conforme a secretária de Saúde de Canoas, Ana Boll, a situação é considerada crítica:
— Todos estão sendo atendidos, mas os pacientes da emergência estão espalhados em macas e nos corredores. Não conseguimos oportunizar melhor os espaços diante da demanda.
Em Gravataí, o Hospital Dom João Becker está atendendo apenas casos de maior gravidade. A instituição atende com 256% da capacidade.
Em ambas as instituições, a orientação é para que a população busque as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ou os postos de saúde.
O Hospital Centenário, em São Leopoldo, atende com 103% de ocupação na emergência. No entanto, conforme a instituição, os serviços estão funcionando. Em Esteio, a maior demanda é para a pediatria junto ao Hospital São Camilo.
Todos leitos SUS ocupados em Porto Alegre
O cenário de superlotação atinge também a Capital. Nesta terça, todos os leitos de internação pelo SUS de Porto Alegre estão ocupados, segundo o painel de monitoramento da prefeitura.
As emergências de alta complexidade também operam acima da capacidade. Os hospitais de Clínicas, Conceição, São Lucas e Santa Casa seguem com os atendimentos restritos apenas para casos graves.