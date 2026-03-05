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Superlotação suspende procedimentos eletivos e restringe emergência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Embora as intervenções tenham sido retomadas na sexta-feira, instituição segue operando acima da capacidade

Júlia Ozorio

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