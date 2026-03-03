Saúde

Menos de seis horas
Notícia

Sono insuficiente afeta um em cada cinco brasileiros e aumenta  riscos à saúde física e mental

Dados são da pesquisa Vigitel 2006-2024. Veja algumas dicas que podem ajudar a melhorar a qualidade do seu sono

Maria Rita Horn

Bach Villar Comunicação Estratégica

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS