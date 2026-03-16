Seis anos depois, o que a ciência já descobriu sobre covid longa? Saiba os sintomas e como é o tratamento

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Fadiga é um dos sintomas mais comuns de covid longa. stokkete / Adobe Stock

Embora a pandemia de coronavírus faça parte do passado para a maioria das pessoas, ainda está presente para quem sofre de covid longa — os sintomas podem durar meses e até anos. Tanto que o 15 de março é lembrado como dia mundial de conscientização sobre essa condição. O que a ciência descobriu sobre ela nos seis anos transcorridos desde que foi decretada a emergência sanitária?

A covid longa manifesta-se geralmente três meses após o início da doença, com sintomas que duram por pelo menos dois meses e não podem ser explicados por um diagnóstico alternativo. Entre 10% e 20% das pessoas que tiveram a enfermidade desenvolvem alguma complicação de forma prolongada. As informações são da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado em maio de 2025, alerta para a variedade dos sintomas e para a ausência de testes laboratoriais para um diagnóstico de covid longa: "O diagnóstico deve ser feito com base no histórico e exame físico do indivíduo, ou pode necessitar de testes diagnósticos direcionados, conforme o quadro clínico apresentado".

Porém, saber como essa condição se desenvolve e quais são os sintomas mais comuns pode auxiliar no diagnóstico e na assertividade do tratamento. Também é importante saber diferenciar a covid longa de um simples cansaço remanescente da ação de outro vírus sobre o corpo.

A reportagem de Zero Hora consultou médicos de três instituições hospitalares de Porto Alegre — Hospital de Clínicas, Santa Casa e Moinhos de Vento — para entender o que a ciência já sabe a respeito dessa condição.

Definição imprecisa

Pacientes com covid longa podem ter dificuldade de memória e dores de cabeça crônicas. Bianca Zanella / stock.adobe.com

Para o médico infectologista Alessandro Comarú Pasqualotto, chefe do Serviço de Infectologia da Santa Casa da Capital e professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), ainda há imprecisão quanto à forma prolongada da enfermidade:

— Tudo que a pessoa vier a ter no pós-covid ficou atribuído à doença. Não é claro o que, de fato, foi pela covid. O que se observa é que, depois de ter tido covid, muita gente começou a apresentar uma série de sintomas, incluindo perda de memória, tosse e cansaço. Isso tudo é chamado de covid longa.

Vacina foi "revolução"

Segundo o médico, o tratamento da covid longa não apresentou avanços significativos nesse tempo. Os remédios, ressalta, são caros e possuem uma janela de uso pequena, além de serem direcionados para quem tem mais riscos de complicações.

— A grande revolução na covid foi a vacina, porque achatou a frequência da doença — atesta Pasqualotto. — Por consequência, hoje as pessoas não têm as complicações de quem teve covid (antes da criação da imunização).

O médico observa que tudo é "muito especulativo" no que diz respeito à atuação prolongada dos efeitos:

— O que se sabe é que as pessoas que tiveram a covid mais grave têm uma frequência maior dessa (forma) longa. Cerca de 30% das pessoas têm alguma manifestação pós-covid. Mas isso pode chegar a mais de 40% se ela foi grave.

Vacina foi um divisor de águas na prevenção à covid-19. Jeff Botega / Agencia RBS

Como é o tratamento

A principal recomendação do profissional é que os pacientes de covid longa tratem os sintomas durante a reabilitação:

— É muito comum as pessoas reportarem que ficaram esquecidas depois de terem covid, que permaneceram com algum tipo de dor ou falta de ar.

Pasqualotto destaca que "a covid segue acontecendo":

— Não é a preocupação de saúde pública que tínhamos antes, mas continua levando muitas pessoas a terem sintomas depois da covid. Por isso, é importante a vacinação. Ela pode ajudar a eliminar a covid longa em função de a pessoa não adquirir a doença.

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Sintomas comuns da covid longa

Fadiga crônica

Fraqueza muscular

Problemas respiratórios crônicos

Falta de ar

Sensação de aperto no peito

Respiração curta

Dificuldade de concentração e memória

Dores de cabeça crônicas

Alterações de paladar e olfato

Aumento no transtorno de ansiedade generalizada, especialmente depressão

Distúrbios de sono

Complexidade da condição

Pacientes que ficam muito tempo em UTI têm chance maior de desenvolver covid longa. André Ávila / Agencia RBS

O chefe do Serviço de Fisiatria e Reabilitação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Thiago Calcagnotto Farina, destaca a complexidade da síndrome. Ele cita a capacidade da covid longa de afetar diversos órgãos do corpo e apresentar uma variedade de sintomas, o que dificulta o diagnóstico.

Segundo ele, pacientes podem se recuperar em poucos meses ou ficar com sequelas permanentes, o que varia conforme o tipo de sintomatologia e a gravidade da lesão aguda.

— Aqueles pacientes que permaneceram longos períodos em UTI têm chance maior de desenvolver covid longa e com danos neurológicos mais graves, como a neuropatia (inflamação dos nervos periféricos). Em pacientes de covid longa, pode ocasionar dores crônicas por meses e até anos — detalha Farina, mencionando as mãos e os pés como as áreas mais impactadas.

Há casos, no entanto, em que pessoas com quadro mais leve e que não necessitaram de internação podem desenvolver a covid longa.

— Isso pode estar associado a doenças prévias, como diabetes ou hipertensão — exemplifica o médico.

Uma reclamação comum entre pacientes de covid é o impacto da doença no cabelo. Muitos perdem fios ou os percebem mais finos.

— Sintomas como queda de cabelo podem acontecer. Uma das características do vírus é atacar as células imunológicas e causar alterações hormonais.

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Tratamento multidisciplinar

Em termos de reabilitação, o trabalho envolve ações de uma equipe multidisciplinar. Não existe um tratamento específico, pontua Farina.

Há exercícios de fisioterapia para reforço muscular, mobilidade e treinos de equilíbrio e marcha. E há ainda técnicas de dessensibilização nos membros para quando o paciente possui dor ou dormência. A terapia ocupacional age nas atividades da vida diária. Por sua vez, a enfermagem auxilia em questões vinculadas à hipertensão arterial.

No tratamento de alterações motoras, têm sido empregadas órteses de polipropileno nos pés dos pacientes para evitar deformações e ajudar a pessoa a caminhar. São como "calhas" confeccionadas como moldes para auxiliar no processo de reabilitação.

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O acompanhamento passa ainda por fonoaudiólogos para a recuperação de olfato e de paladar. Entre os exercícios de recuperação, está o procedimento de cheirar pó de café.

— A pessoa cheira o café e algumas substâncias específicas para melhorar a questão sensorial e a perda do olfato — resume Farina.

Uma expectativa para o tratamento da covid longa, segundo ele, vem de estudos com imunoglobulina, uma substância injetada na veia:

— Tem alguns resultados promissores, mas que ainda não têm uma comprovação científica. Podem ser uma alternativa para os pacientes com neuropatias nos nervos.

Fadiga e disfunção cognitiva

Fadiga é sintoma que costuma ser relatado por pacientes com covid longa. DimaBerlin / Adobe Stock

O médico Regis Goulart Rosa, chefe do serviço de Medicina Interna do Hospital Moinhos de Vento, afirma que os grupos de pessoas mais suscetíveis à covid longa incluem mulheres, pessoas com idade entre 30 e 50 anos e pessoas com comorbidades, como diabetes, hipertensão, doenças pulmonares crônicas, cardiopatias e pacientes com doenças hepáticas.

Segundo o especialista, é importante ter o diagnóstico de exclusão na investigação da doença para descartar outras patologias que causam sintomas parecidos. Ele relata que há um padrão nas reclamações dos pacientes:

— A fadiga é o sintoma mais comum pós-covid. É uma intolerância à atividade física que o paciente não tinha antes. Além de ser o mais frequente, costuma ser persistente. A disautonomia (transtorno provocado por alterações do sistema nervoso autônomo), assim como a fadiga, são muito comuns.

Outro sintoma relatado é disfunção cognitiva, que é a dificuldade de concentração e memória.

— Fora do Brasil, é chamada de brain fog (névoa cerebral). Uma série de sintomas cognitivos que acabam impactando a performance da pessoa. Melhora com o tempo, mas causa certo prejuízo.

Síndrome heterogênea e ampla

Rosa explica que a síndrome de covid longa é "extremamente heterogênea e ampla":