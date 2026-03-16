Saúde

Efeitos prolongados
Notícia

Seis anos depois, o que a ciência já descobriu sobre covid longa? Saiba os sintomas e como é o tratamento

Entre 10% e 20% das pessoas que tiveram coronavírus desenvolvem complicações como fadiga crônica e problemas de memória

André Malinoski

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