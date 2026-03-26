Saúde

Drogas ilícitas
Notícia

Porto Alegre é a segunda capital com maior consumo de maconha entre estudantes, aponta pesquisa

De acordo com o levantamento, 5,5% dos adolescentes da capital gaúcha entrevistados relataram ter usado a substância nos 30 dias anteriores ao questionário

Leonardo Martins

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS