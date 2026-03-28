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Porto Alegre adia início da campanha de vacinação contra a gripe por questões logísticas

Imunização começa na segunda-feira; municípios da Região Metropolitana realizam ações neste sábado

Guilherme Milman

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Kathlyn Moreira

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