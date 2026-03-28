Porto Alegre adia início da campanha de vacinação contra a gripe por questões logísticas

Na Unidade de Saúde São José, em Canoas, ao menos quatro pessoas de Porto Alegre apareceram para receber a dose. Guilherme Milman / Agencia RBS

A campanha nacional de imunização contra a gripe teve início neste sábado (28). Dez municípios da Região Metropolitana realizam ações especiais para vacinar os grupos prioritários. Em Porto Alegre, no entanto, as aplicações nas unidades de saúde vão começar apenas na segunda-feira (30).

A prefeitura da Capital decidiu não aderir ao Dia D, o que gerou questionamentos da população. Ao longo da manhã, ouvintes da Rádio Gaúcha afirmaram ter recebido mensagens do governo federal falando do início da campanha. Em alguns casos, moradores foram aos postos de saúde, que estavam fechados.

Apesar de ser uma campanha nacional, cabe aos municípios organizar o cronograma de imunização. Questionada, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que não houve tempo hábil para organização das equipes nas unidades e do passe livre do transporte público para imunização neste sábado. A pasta confirmou que fará um Dia D em 11 de abril.

A prefeitura de Porto Alegre realiza neste sábado apenas um ato simbólico no loteamento Santa Terezinha, conhecida como Vila do Papeleiros.

Deslocamento

Sem vacinação nos postos da Capital, alguns moradores foram até cidades vizinhas que estão aplicando as doses. Na Unidade de Saúde São José, em Canoas, quatro pessoas de Porto Alegre haviam comparecido nas primeiras horas de campanha, segundo a coordenação do posto.

Às 11h, o serviço registrava bom movimento, com público formado por idosos e crianças. Em três horas de funcionamento, já haviam sido feitas 247 aplicações no local, o que é considerado um número alto.

A prefeitura de Canoas deve divulgar levantamento parcial à tarde. O Dia D ocorre também em Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Gravataí, Cachoeirinha, Viamão, Alvorada e Guaíba. A primeira fase da imunização contempla crianças de seis meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e pessoas com 60 anos ou mais.

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Veja nota da prefeitura de Porto Alegre

A vacinação contra a gripe terá início na próxima segunda-feira, dia 30, em todas as unidades de saúde, contemplando os públicos prioritários.

Neste sábado, foi realizada uma ação simbólica no Loteamento Santa Terezinha, com a presença de autoridades e aplicação de doses na comunidade local, marcando o início da mobilização na cidade.

A definição do cronograma considerou a organização necessária para garantir o pleno funcionamento da campanha nas 132 unidades de saúde, assegurando estrutura adequada, equipes preparadas e integração com outros serviços municipais, como a oferta de passe livre para facilitar o acesso da população.